Назван новый фактор риска развития диабета у пожилых

Ученые из Эннийского университета «Кора» в Италии установили, что низкий уровень витамина D связан с более высоким риском развития диабета у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Научная работа итальянских ученых представляла собой мета-анализ, основанный на результатах 12 предыдущих исследований, в которых приняли участие в общей сложности 40 664 пожилых человека из Европы и Северной Америки. Средний возраст участников составил 69,1 года, и 66% всех добровольцев были женщинами.

Ученые проанализировали вводные данные о здоровье участников и собрали информацию об уровнях 25OHD в сыворотке крови добровольцев. 25OHD — это промежуточный метаболический продукт витамина D, по уровню которого в крови можно судить о насыщенности организма кальциферолом.

После корректировки на возможные факторы, препятствующие развитию диабета, ученые установили, что более низкие исходные уровни 25OHD в сыворотке были взаимосвязаны с увеличением риска развития диабета на 19% у пожилых людей. Согласно результатам исследования, витамин D влияет на вероятность развития этого заболевания посредством множества механизмов, таких как модуляция производства инсулина, регулировка чувствительности клеток организма к нему, усиление или ослабление хронического воспаления и потенциальное воздействие на метаболизм жировой ткани.

Ранее были названы растительные вещества, снижающие риск развития диабета.