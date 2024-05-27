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У лекарств для снижения давления нашли опасный побочный эффект

JAMA: препараты от давления повышают риск развития экзематозного дерматита

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imago stock&people/Global Look Press

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что прием антигипертензивных препаратов повышает риск развития экзематозного дерматита у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в JAMA Dermatology.

В исследовании приняли участие 561 358 пожилых людей. Ученые собрали информацию о здоровье испытуемых и принимаемых ими препаратах, а затем приступили к наблюдению за участниками. Через шесть лет после начала исследования было зафиксировано, что у 6,7% добровольцев развился экзематозный дерматит. Это наиболее распространенная форма аллергического дерматита, воспалительного заболевания кожи.

Дальнейший анализ показал, что частота развития экзематозного дерматита была выше среди людей, которые принимали антигипертензивные препараты. Они используются для лечения гипертонии и действуют путем расширения сосудов, уменьшения объема циркулирующей крови, снижения сердечного выброса или уменьшения сосудистого сопротивления.

Ученые уточнили, что наиболее высокий риск развития экзематозного дерматита был связан с приемом диуретиков (мочегонных препаратов для снижения давления) и блокаторов кальциевых каналов (эти лекарства расширяют периферические кровеносные сосуды). Чтобы выявить механизмы, лежащие в основе такого нежелательного эффекта, нужны дополнительные исследования.

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