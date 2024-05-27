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На Солнце произошла мощная вспышка

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН: на Солнце произошла мощная вспышка

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Andrew Kelly/Reuters

Новая вспышка высшего балла произошла на Солнце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

«Поступила информация о вспышке высшего балла X, происходящей на Солнце в данный момент», — сообщил он.

По его словам, взрыв на звезде начался около 10:05 по московскому времени.

Он отметил, что вспышка, скорее всего, произошла в одной из областей, которые пока находятся на обратной стороне Солнца, но уже частично видимой из-за края и движущейся к Земле. Ученый подчеркнул, влияние вспышки на нашу планету пока исключено, потому что взрывной центр пока слишком далеко от линии Солнце — Земля.

До этого сообщалось, что астрономы из Сычуаньского педагогического университета (Китай) обнаружили на Солнце уникальное образовавшееся от вспышки плазменное цунами, сфокусированное дырой в корональной среде. Ученые объяснили, что в солнечной короне (внешняя наиболее горячая и разреженная часть атмосферы Солнца) возникают магнитогидродинамические волны, которые нагревают плазму, ускоряя солнечный ветер и создавая мощные вспышки.

Ранее ученые раскрыли секрет зеленого луча, дарившего надежду мореходам и влюбленным.

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