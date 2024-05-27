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Выявлена связь между COVID-19 и ростом числа пациентов с поздней стадией сифилиса

Врач Заславский: поздние стадии сифилиса стали встречаться чаще из-за COVID-19

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Сифилис имеет три стадии: первичную, вторичную и третичную. На ранних стадиях сифилис выявляются в 40% случаев, примерно в 20% случаев врачи находят другие и неуточненные формы сифилиса. Сегодня поздний сифилис сейчас обнаруживается чаще из-за пандемии COVID-19, рассказал «Газете.Ru» дерматолог, заслуженный врач Российской Федерации, профессор Денис Заславский.

«Люди самоизолировались, не ходили к врачам, занимались сексом. Поэтому мы все чаще встречаем поздние стадии болезни», – объяснил Заславский.

Кроме пандемии коронавируса свой вклад в большое количество выявлений сифилиса на поздних стадиях внесли 90-е годы.

«Это хвост от 90-х. Тогда люди начали лечиться в рыночных условиях, в разных подпольных кабинетах, у кого попало. Неграмотные врачи назначали неправильные препараты и в некорректных дозах. И вот этот невылеченный сифилис, который сейчас превратился в поздний или нейросифилис, — последствие тех самых 1995-1997 гг., когда болезнь была на подъеме», – рассказал врач.

Подробнее о том, как заподозрить у себя сифилис, в каких местах организма могут появиться язвы и почему эта болезнь с человечеством навсегда – в href=«http://www.gazeta.ru/science/2024/05/27/19135969.shtml?updated»> интервью Заславского «Газете.Ru».

Ранее врач назвал количество дней, за которое можно вылечить сифилис.

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