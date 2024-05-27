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«Ростех» поставляет комплектующие для первого российского спутника

«Ростех» начал поставлять комплектующие для первого российского спутника

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Российский холдинг «Росэлектроника» завершил разработку актуаторов СВЧ-переключателей для первого спутника «Экспресс-АМУ4», который полностью будет произведен в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ростех».

«Эти исполнительные устройства являются функциональным элементом систем автоматического управления. Они включают электрические двигатели, электро- и гидравлические приводы, релейные устройства, манипуляторы», — следует из сообщения.

Отмечается, что заказчику передадут необходимый объем оборудования к середине 2025 года.

До этого «Ростех» сообщал, что с 2029 года объем производства российских пассажирских самолетов МС-21 должен составлять 72 единицы в год. Распоряжение вносит изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года. Первые девять самолетов МС-21 должны быть поставлены в 2025 году. В документе упоминается и другой отечественный пассажирский самолет — SSJ New. Предполагается, что объем его производства с 2026 года составит более 20 единиц в год.

Ранее Путин заявил, что Россия планирует произвести свыше 1 тыс. самолетов к 2030 году.

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