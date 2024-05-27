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Высокожировая диета полезна для людей с биполярным расстройством, установили ученые

Psychiatry Research: кето-диета ослабляет симптомы биполярного расстройства

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Shutterstock

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили, что кето-диета (диета на основе жиров) благотворно влияет на психику людей с шизофренией и биполярным расстройством. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychiatry Research.

В исследовании принял участие 21 испытуемый (5 с шизофренией и 16 с биполярным расстройством), Отмечается, что участники были представителями разных возрастных категорий (добровольцам было от 18 до 75 лет) и все принимали психотропные препараты.

Добровольцев проинструктировали соблюдать кето-диету — тип питания, предполагающий получение 10% суточных калорий из углеводов, 30% — из белка и 60% — из жиров. Жирами богаты яйца, рыба, сыр, орехи, семена, авокадо и оливковое масло. На протяжении четырехмесячного эксперимента участники трижды проходили психологические тесты для оценки выраженности симптомов шизофрении и биполярного расстройства под контролем исследователей или лечащего врача.

Результаты показали, что кето-диета способствовала повышению показателей выздоровления с 33% на исходном этапе до 75% к концу исследования, при этом у участников, строго придерживающихся диеты, восстановление психического здоровья составило 100%. Кроме того, высокожировое питание коррелировало с повышением удовлетворенности жизнью и качества сна.

Ранее ученые нашли связь между шизофренией и генными мутациями.

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