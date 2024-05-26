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Россиянам рассказали, какие завтраки заряжают энергией на весь день

Эксперт Красавина: придать энергии может завтрак с авокадо и орехами

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Для энергичного дня на завтрак следует есть кисломолочные и растительные продукты. Об этом здоровое-питание.рф рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Виктория Красавина.

В завтрак стоит включить каши из цельнозерновых круп — источник медленных углеводов. Они позволяют дольше сохранять сытость и поддерживают активность. Кисломолочные продукты также способствуют бодрости: содержащийся в них белок дарит чувство насыщения. И каши, и кисломолочку лучше выбирать без сахара и других добавок. Дома их можно дополнить ягодами и орехами. Последние особенно полезны при повышенных умственных нагрузках.

Яйца также богаты белком, который легко усваивается и служит строительным материалом для клеток организма. С ними можно съесть бобовые — источник белка, углеводов и клетчатки. Они медленно перевариваются, давая длительный запас энергии. Сытость продлит и богатое полезными жирами авокадо. Его также можно сочетать с цельнозерновым хлебом.

Из напитков Красавина рекомендовала зеленый чай. Пить кофе можно в умеренных количествах. При этом важно избегать обезвоживания — частой причины отсутствия энергии.

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