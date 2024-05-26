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Ученые выяснили, как бесплатно получить дневную норму витамина D

Nutrients: для получения суточной нормы витамина D достаточно 15 минут на солнце

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Shutterstock/Artem Sokolov

Ученые определили оптимальные условия для получения суточной дозы витамина D под воздействием солнца в зависимости от региона проживания, времени года и цвета кожи человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Научные данные последних лет показали, что дефицит витамина D связан с заболеваниями не только опорно-двигательного аппарата, но и с нарушениями работы иммунитета, психики, пищеварительной системы. Хотя доказательства причинно-следственной связи спорны, рекомендуется поддерживать нормальный уровень витамина D. Руководства по потреблению пищевых добавок отличаются от страны к стране, но меньше внимания уделяется получению этого вещества под воздействием солнечного света.

В новой работе ученые использовали данные об ультрафиолетовом излучении Солнца в разных регионах Земли. Анализ выявил время воздействия, необходимое для поддержания уровней витамина D в условиях ясного неба и облачного неба.

В безоблачную погоду людям с белым цветом кожи нужно от 3 до 15 минут под солнцем, причем чем севернее (выше широта), тем длительнее должно быть воздействие. Людям с более темной кожей нужно находиться на солнце дольше (около часа в высоких широтах). При облачной погоде время воздействия солнечного света нужно увеличить на примерно на 15% в экваториальных регионах и до 60% при высоких широтах.

При моделировании ученые предполагали, что человек будет одет в обычную не слишком открытую одежду и стоять прямо.

Исследование подчеркивает необходимость персонализированных рекомендаций для учета особенностей человека и местных климатических условий.

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