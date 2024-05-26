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Россиянам рассказали, почему могут не работать снижающие давление препараты

Доктор Малышева: людям с гипертоний нужно осторожно выбирать лекарства от изжоги

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Препараты, содержащие натрий (например, лекарства для борьбы с изжогой), могут мешать работе таблеток для снижения кровяного давления. Об этом врач Елена Малышева рассказала в программе передачи «Здоровье».

Людям с гипертонией рекомендуют ограничить потребление соли, отметила Малышева. Это связано с тем, что основной компонент соли, натрий, задерживает жидкость в организме и вызывает отек стенки сосуда. При этом повышается артериальное давление.

Однако натрий содержит не только соль, но и некоторые лекарства. Например, антациды — препараты против изжоги. Причем часто концентрация натрия в них очень высокая. Доктор рекомендовала обращать внимание на состав препаратов: если в них есть натрия бикарбонат или натрия альгинат, они могут повышать давление.

Некоторые для борьбы с изжогой используют соду. Она тоже содержит натрий, причем в большом количестве.

«Если вы съедаете ложку пищевой соды, вы сразу же превышаете суточную норму натрия. Конечно, будет подниматься давление», — объяснила Малышева.

Ранее кардиолог рассказал, почему в жару нужно поменять схему лечения повышенного давления.

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