Найден способ побороть вызывающий рак вирус Эпштейна-Барр

Блокирование работы белка IDO1 помогает подавить инфекцию вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ). Открытие может лечь в основу первого лекарства против ВЭБ, который может повышать риск развития рака. Результаты работы опубликованы в журнале Science.

60 лет назад ученые Энтони Эпштейн и Ивонна Барр объявили об открытии вируса, который с тех пор носил их имена. ВЭБ стал первым вирусом, для которого была доказана канцерогенная активность. Им заражены около 90% взрослого населения планеты. У большинства вирус никак не проявляется, но иногда он может вызывать мононуклеоз — «болезнь поцелуев». Современные исследования показывают, что ВЭБ также может быть связан с аутоиммунными заболеваниями и рассеянным склерозом. Не существует вакцины или препарата, которые могли бы помешать размножению вируса в организме человека.

В новом исследовании на тканях людей с лимфомой, вызванной ВЭБ, ученые выяснили, что иммунные B-клетки захватываются вирусом Эпштейна-Барр. Нарушение их работы мешает иммунитету уничтожить вирус, приводит к хронической инфекции, а при определенных условиях — к раку.

При захвате B-клеток вирус заставляет их вырабатывать больше белка IDO1. Эксперименты на мышах показали, что блокирование работы IDO1 мешает вирусу захватывать иммунные клетки. Уже существуют подходящие для этого препараты, которые были разработаны для лечения рака. Поэтому после дополнительных испытаний они могут в скором времени начать применяться в медицине.

Ранее ученые выяснили, что вакцина против туберкулеза может защитить от тяжелого коронавируса.