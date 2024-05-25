20-минутная процедура может избавить от хронической боли в пояснице

Ученые разработали имплант со стволовыми клетками для лечения хронической боли в пояснице. Его установка занимает около 20 минут, сообщает Daily Mail.

Почти треть случаев хронической боли в пояснице в Великобритании связана с нестабильностью крестцово-подвздошного сустава (он соединяет таз с позвоночником). Привести к этому может воспаление из-за травмы, остеоартрита или износа сустава.

Решить проблему нестабильности сустава ученые смогли пересадкой стволовых клеток. Они были заключены в имплант размером с орех, который установили хирурги за 20 минут (пациентам не требовался наркоз).

В испытании приняли участие 159 пациентов с хронической болью в пояснице в возрасте от 21 до 70 лет. Через год после процедуры уровни уровень боли в среднем снизился на 80%.

Подвижность пациентов также улучшилась. В начале испытания 82% имели серьезные ограничения или проводили большую часть дня в постели. После имплантации стволовых клеток все пациенты перестали быть прикованными к кровати.

Текущие методы лечения включают инъекции стероидов (для смягчения воспаления), терапию движением и обезболивание. В тяжелых случаях можно ограничить подвижность сустава хирургически, однако за процедурой следует тяжелый период восстановления.

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