Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

20-минутная процедура может избавить от хронической боли в пояснице

Daily Mail: пересадка стволовых клеток может избавить от боли в пояснице

close
100%
Shutterstock

Ученые разработали имплант со стволовыми клетками для лечения хронической боли в пояснице. Его установка занимает около 20 минут, сообщает Daily Mail.

Почти треть случаев хронической боли в пояснице в Великобритании связана с нестабильностью крестцово-подвздошного сустава (он соединяет таз с позвоночником). Привести к этому может воспаление из-за травмы, остеоартрита или износа сустава.

Решить проблему нестабильности сустава ученые смогли пересадкой стволовых клеток. Они были заключены в имплант размером с орех, который установили хирурги за 20 минут (пациентам не требовался наркоз).

В испытании приняли участие 159 пациентов с хронической болью в пояснице в возрасте от 21 до 70 лет. Через год после процедуры уровни уровень боли в среднем снизился на 80%.

Подвижность пациентов также улучшилась. В начале испытания 82% имели серьезные ограничения или проводили большую часть дня в постели. После имплантации стволовых клеток все пациенты перестали быть прикованными к кровати.

Текущие методы лечения включают инъекции стероидов (для смягчения воспаления), терапию движением и обезболивание. В тяжелых случаях можно ограничить подвижность сустава хирургически, однако за процедурой следует тяжелый период восстановления.

Ранее были названы причины громоподобной боли в голове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами