Ученые сравнили пользу ходьбы и спорта для здоровья

Умеренно интенсивная ходьба и спорт одинаково полезны для сердца. При ходьбе можно ориентироваться как на количество шагов, так и на длительность прогулки. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям старше 64 лет уделять умеренной аэробной активности 150-300 минут в неделю. Такая нагрузка должна немного повышать частоту сердцебиения. Однако часто используют альтернативную цель активности — 10 тысяч шагов в день, а не количество минут. Новое исследование сравнило эти подходы.

Ученые проанализировали данные почти 15 тысяч женщин старше 62 лет. Каждая из них носила на бедре устройство для отслеживания активности. Ежедневное прохождение от 8000 до 8500 шагов в день снизило риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40% по сравнению с прохождением 3000 шагов. Такое же снижение риска наблюдалось у тех, кто уделял 200 минут в неделю ходьбе или тренировкам (бегу, теннису, футболу, плаванию, езде на велосипеде).

Исследование означает, что нет разницы в том, как именно отслеживать уровень физической активности, в том числе и про ходьбе, — используя минуты или пройденные шаги. Любая подвижность полезна, и потому человек может поставить перед собой ту цель, которая нравится ему.

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