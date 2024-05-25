Врач рассказала, как при сердечных симптомах заподозрить у себя гормональные проблемы

Заподозрить у себя гормональные причины проблем с сердцем можно по сопутствующим симптомам. В их число входит изменение веса, проблемы со сном, с кожей, пищеварением, перепады настроения, сбои менструации и выпадение волос, рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог, старший научный сотрудник НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Елена Римская.

У гормональных проблем могут быть разнообразные симптомы, и иногда они могут быть неочевидными или перекрываться другими состояниями. Однако есть несколько признаков, которые могут указывать на проблемы с щитовидкой.

«Это резкое увеличение или снижение веса без явных причин, различные проблемы с кожей, такие как акне, сухость, угревая сыпь или изменения пигментации. Также на гормональные проблемы могут указывать изменения настроения: постоянная усталость, раздражительность, депрессия или тревожность. Некоторые гормональные проблемы могут вызывать проблемы с пищеварением, включая запоры или поносы», – рассказала врач.

У женщин также могут появляться нарушения менструального цикла: необычные изменения в цикле менструации, болезненные или нерегулярные периоды могут указывать на проблемы с гормонами.

Кроме того, проблемы со сном, бессонница или чрезмерная сонливость могут быть связаны с гормональными изменениями. Выпадение волос, рост лишнего волоса (гипертрихоз) или изменения текстуры волос также могут быть признаками дисбаланса гормонов.

«Если аритмия или иные сердечные симптомы сопровождаются вышеописанными состояниями, то лучше посетить не только кардиолога, но и эндокринолога, который назначит нужные анализы и лечение», – рассказала врач.

Каким образом гормоны щитовидки заставляют сердце «нервничать», как понять, что проблемы с сердцем связаны с эндокринной системой и чем лечить сердце на фоне гормональных изменений – в интервью Римской «Газете.Ru».

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