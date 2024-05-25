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Врач дала совет студентам для подготовки к экзаменам

Психотерапевт Крашкина посоветовала готовиться к экзамену перед фото экзаменатора

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Снизить стресс при подготовке к сессии можно, рассказывая содержание билетов фотографии преподавателя. Об этом Ленте.ру рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Чтобы снизить тревожность во время сессии, отвечать на билеты можно фотографии экзаменатора либо перед зеркалом. Во время ответа врач рекомендовала смотреть в одну точку между бровями. Это позволяет воспринимать лицо спокойнее, без нервозности. Также можно представить экзаменатора в непривычном виде, например в костюме папуаса, добавила Крашкина.

До этого психолог рассказал, что справиться со стрессом помогают классическая и рок-музыка: они способствуют выработке серотонина и дофамина. Эффективнее всего музыка борется со стрессом на ранней стадии, когда он еще не стал хроническим. А чтобы перестать заедать переживания, врачи советуют не хранить дома вредные продукты. Правильное питание также помогает не чувствовать голода между приемами пищи и не оставляет места перекусу.

Ранее врач рассказал о правилах бодрого утра.

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