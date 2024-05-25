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Найден способ защитить печень от опасной болезни

PNAS: препарат против рака сможет защитить печень от жировой болезни

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Shutterstock

Препарат, разработанный для лечения рака, может защитить печень от ожирения. Это показало исследование, опубликованное в журнале PNAS.

Препарат MLN4924 (Певонедистат) был разработан для лечения рака. Предыдущие работы показали, что помимо уничтожения раковых клеток он также блокирует разрушение белка куллина-3, необходимого всем клеткам для реагирования на колебания инсулина. В новом эксперименте на генномодифицированных мышах ученые показали, что этот эффект защищает печень мышей от накопления жира.

Хотя животные избежали болезни печени, жир стал накапливаться в их мышцах. В результате мышцы, — самый большой орган в организме, стали менее чувствительны к инсулину. При этом у мышей вырос уровень сахара в крови. Это означает, что метаболизм жира в мышцах и печени взаимосвязан.

Ученые предполагают, что поэтому лечение ожирения печени требует одновременной работы над снижением веса и повышением чувствительности организма к инсулину. Они считают, что Певонедистат — многообещающий кандидат для лечения жировой болезни печени. Исследование также иллюстрирует, почему лечение хронических состояний, включая диабет 2-ого типа и жировую болезнь печени, никогда не бывает простым: улучшение в одной области может вызвать негативные эффекты в другой.

Ранее россиянам рассказали, как защитить печень при приеме лекарств.

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