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Врач рассказал, как похудеть в талии

Daily Mail: скандинавская ходьба помогает уменьшить объем талии

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Shutterstock/Alex Sipeta

Скандинавская ходьба помогает уменьшать объем талии эффективнее, чем обычная. Об этом изданию Daily Mailрассказал британский эксперт по здоровому питанию Майкл Мосли.

Мосли сослался на результаты исследования, опубликованного в 2019 году в журнале Clinical Interventions in Aging. Добровольцев, принявших в нем участие, разделили на две группы для занятий обычной и скандинавской ходьбой (со специально разработанными палками в руках). Испытуемые должны были посещать тренировки трижды в неделю в течение шести месяцев. Результаты эксперимента показали, что практикующие скандинавскую ходьбу смогли уменьшить объемы талий в среднем на шесть сантиметров, а те, кто занимался обычной ходьбой — на три.

Специалист по питанию объяснил, что при скандинавской ходьбе задействуется гораздо больше мышечных групп, в то время как обычная ходьба недостаточно «нагружает» верх тела и кор. Использование всего тела при выполнении упражнений увеличивает расход калорий, что позволяет сжигать больше жира за меньший промежуток времени.

Ранее был развеян миф об абсолютной пользе 10 тысяч шагов в день для здоровья.

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