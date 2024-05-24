Стало известно, в каких регионах мира дети наиболее ленивы и неспортивны

Согласно исследованию, проведенному экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дети и подростки в Англии, Шотландии и Уэльсе занимают последнюю строчку в рейтинге подвижности среди 44 стран. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В ходе исследования эксперты ВОЗ проанализировали пищевые привычки и уровни физической активности детей и подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет, проживающих в Европе, Центральной Азии и Канаде. В опросе также приняли участие более восьми тысяч молодых британцев. Они оказались самыми «ленивыми» среди представителей 44 стран. Только один из десяти респондентов из Англии, Шотландии и Уэльса к 15 годам выработал привычку заниматься умеренной физической активностью (такой как ходьба) не менее часа ежедневно.

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения объяснили, что такие результаты были получены при оценке повседневной подвижности. Интенсивными физическими упражнениями более четырех раз в неделю занимались две трети опрошенных юношей и треть девушек в возрасте 15 лет.

Подвижнее в повседневной жизни оказались дети и подростки в Румынии, Польше, Словакии, Испании и Хорватии. Еще более высокие позиции в рейтинге физической активности заняли Португалия, Ирландия, Дания, Швеция, Италия и Норвегия.

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