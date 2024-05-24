Пересадка головы поможет людям жить сотни лет, заявили ученые

Компания Brainbridge опубликовала анимационное видео, в котором представила технологию пересадки головы. В нем утверждается, что процедура поможет людям жить в течение сотен лет. Эксперты рассказали Daily Mail о перспективах метода.

Создатели стартапа утверждают, что мозг способен жить несколько сотен лет, — при условии, что тело остается молодым. Также пересадка головы позволит получить здоровое тело людям с параличом после травм или из-за болезни.

В видео предложено использовать роботизированную хирургию и искусственный интеллект для пересадки головы. Первый этап — охлаждение донора молодого тела и его реципиента до 5°C, необходимое для снижения риска повреждения мозга.

Затем с помощью роботизированной хирургической системы предлагается соединить сонные и позвоночные артерии, а также яремные вены. Процесс будет происходить под контролем искусственного интеллекта, а для восстановления нервной проводимости можно использовать вещество полиэтиленгликоль (ПЭГ) и специальный имплант.

После этого новая голова полностью очищается от крови, чтобы предотвратить ее свертывание. Жизнь в мозге и остальном организме в это время будет поддерживаться искусственным раствором плазмы. Новую кровь создатели стартапа планируют получить от донора.

Мышцы лица и мягкие ткани головы также предложено пересадить, чтобы уменьшить вероятность отторжения тканей и омолодить лицо реципиента. Затем пациент должен провести около месяца в коме и получать препараты, подавляющие иммунитет. Этого времени должно хватить мозгу, чтобы прижиться, считают ученые.

Создатели видео утверждают, что будут готовы к проведению операции через восемь лет. Однако эксперты заявили Daily Mail, что представленная в видео концепция — грубое упрощение работы мозга. Саму идею они считают «плохой шуткой» или «научной фантастикой». Один из экспертов подчеркнул, что даже пересадка руки или хирургическое соединение нервов не гарантирует успеха, не говоря уже о пересадке мозга. Кроме того, реципиенту, вероятно, понадобится всю жизнь принимать подавляющие иммунитет препараты. Врачи считают, что реальная цель видео — впечатлить одержимых бессмертием миллиардеров, чтобы они профинансировали стартап.

Ранее биофизик заявила о том, что появилась надежда на возможность пересадки головы.