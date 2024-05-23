Врач рассказал, как прикус влияет на искривление тела

Искривление прикуса неизбежно отражается на состоянии спины, рассказал «Газете.Ru» стоматолог-терапевт, хирург клиники «Будь Здоров» Алексей Глуходед.

«Срабатывает компенсаторный механизм, когда неправильно распределенную нагрузку принимает на себя другая часть. Именно так проявляется влияние прикуса на позвоночник и осанку: смещение челюстей неизбежно отражается на спине, что может привести к ее искривлению. Механизмы эти, конечно же, сложные. Однако если упростить, то получим следующую цепочку событий: отсутствие зубов приводит к изменению прикуса, которое влечет за собой изменение тонуса жевательных мышц. Затем меняется работа мышц головы и шеи, сдвигается положение головы. Это приводит к изменениям в мышцах спины и искривлению позвоночника», – рассказал Глуходед.

По его словам, это может также привести к болям в шее и головным болям.

«Кроме описанного выше механизма, нередки случаи, когда причиной головной боли могут быть патологические изменения височно-нижнечелюстного сустава. Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) – это парный сустав, соединяющий нижнюю челюсть с основанием черепа. Отсутствие зубов в итоге вызывает патологию ВНЧС и его дисфункцию», – рассказал стоматолог.

Кроме того, отсутствие зубов и искривление прикуса может привести к сильной асимметрии лица.

«Конечно, не бывает симметричных лиц. Однако отсутствие зубов напрямую влияет на выражение лица, и асимметрия становится сначала немного заметной, а в последующем и вовсе может исказить лицо. Механизм влияния связан с положением нижней челюсти по отношению к верхней. Наличие зубов определяет конкретное положение нижней челюсти. При отсутствии зубов особенно в боковых отделах, появляется выраженность носогубных складок. Если проблема с одной стороны, то будет ярко выраженная асимметрия. Если с двух сторон, то лицо приобретает старческие черты», – заключил врач.

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