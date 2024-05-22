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Врач перечислила основные признаки рака толстой кишки

Daily Mail: изменения в дефекации могут быть ранним признаком рака толстой кишки

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Три основных признака, которые появляются за годы до диагностики рака кишечника, — это наличие крови в кале, изменения в дефекации и боли в животе. Об этом изданию Daily Mail рассказала онколог из США Кимми Нг (Kimmie Ng).

По словам врача, показатели заболеваемости раком желудочно-кишечного тракта в последние десятилетия резко выросли в молодой возрастной группе (до 29 лет). При этом заболевание встречается не только у людей с вредными привычками, но и у тех, кто много занимается спортом, придерживается здорового питания и генетически не склонен к развитию рака.

Доктор отметила, что потенциальными причинами роста заболеваемости могут быть нездоровая пища, загрязнение окружающей среды пластиком и использование антибиотиков. Она также объяснила, что три основных симптома рака кишечника, которые появляются за годы до постановки диагноза, — это наличие крови в кале, изменения в дефекации и боли в животе. Менее очевидным признаком выступает необъяснимая потеря веса.

Кроме того, в ходе своей научной деятельности онколог обнаружила, что дефицит витамина D может влиять на риск развития рака. Как объяснила врач, высокий уровень этого вещества в крови связан с лучшей выживаемостью людей с раком кишечника, особенно на третьей и четвертой стадиях.

Ранее было названо количество алкоголя, существенно повышающее риск инсульта и рака.

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