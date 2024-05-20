Ученый раскрыл, как работает созданный в России гель для восстановления костной ткани

Первый в мире гель для восстановления костной ткани со 100%-й идентичностью, который разработали российские ученые, можно будет использовать, в том числе, для лечения участников военной операции на Украине. О том, как он работает, kp.ru рассказал доктор фармацевтических наук, завкафедрой фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии Пятигорского медико-фармацевтического института (ПМФИ) — филиала Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ) Дмитрий Компанцев.

Он отметил, что перед созданием препарата был изучен опыт зарубежных стран по восстановлению разных тканей организма. По его словам, в основу отечественной разработки вошло «кормление раны изнутри».

«Мы помещаем в очаг повреждения специальные компоненты, которые включаются в обмен веществ в ране (перерабатываются ее ферментами). В итоге идет воздействие по двум направлениям. Во-первых, делящиеся клетки получают дополнительный источник энергии. Во время заживления потребность в ней повышена, поскольку необходимо активное деление клеток. Во-вторых, стимулируется восстановление именно того типа ткани, которая повреждена в месте раны», — уточнил ученый.

В рамках действия геля восстанавливаться будет именно изначальный тип ткани, что позволит сократить образование грубых рубцов на коже, отметил Компанцев.

Ученые Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе (ETHZ) до этого разработали белковый гель, который нейтрализует алкоголь в организме, ослабляя опьянение и последующее похмелье.

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