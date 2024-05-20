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Назван простой способ укрепления психического здоровья

The Conversation: наблюдение за птицами повышает психическое благополучие

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Мos.ru

Наблюдение за птицами способствует повышению уровня психического благополучия и может на короткий срок улучшить эмоциональное состояние. Об этом изданию The Conversation рассказала Джоланта Берк, дипломированный психолог из дублинского университета медицины и оздоровительных наук (RCSI).

По словам специалиста, наблюдение за птицами может усиливать положительные эмоции — основу благополучия. Одно из преимуществ такого занятия заключается в том, что оно может вызвать ощущение психологического потока. Оно характеризуется всепоглощающей заинтересованностью человека в определенное занятие. Это состояние «подпитывается» любопытством и сопровождается повышением концентрации внимания, а также переживанием глубокого чувства удовлетворения и благополучия.

Новое исследование Берк и ее коллег показало, что наблюдение за птицами и пчелами запускает кратковременную реакцию, называемую «резонансом позитивности». Она заключается в ощущении человеком положительной эмоциональной и физиологической связи с другим живым существом и является частью природоцентрической психотерапии, направленной на улучшение психического здоровья.

Ранее были описаны люди, склонные к психосоматическим заболеваниям.

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