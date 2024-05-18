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Лекарство от диабета способно снизить риск рака крови, выяснили ученые

Blood Advances: прием метморфина снижает риск развития рака крови

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Shutterstock

Ученые из Орхусской университетской больницы в Дании в составе научного коллектива обнаружили, что у людей, принимающих метформин (лекарство от диабета) с течением времени снижается вероятность развития рака крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood Advances.

В исследовании использовались данные более 19 тысяч здоровых добровольцев и людей с диабетом, принимавших метморфин для снижения уровня сахара в крови. За время наблюдения за испытуемыми (с 2010 по 2018 год) было зафиксировано 3816 новых случаев развития миелопролиферативных новообразований. Это группа редких видов рака крови, при которых в костном мозге образуется избыток эритроцитов, лейкоцитов или тромбоцитов. Избыточный синтез кровяных телец может привести к повышению риска инсульта или сердечного приступа, а также к повреждениям внутренних органов.

Исследователи обнаружили, что прием метморфина снижал риск развития всех типов миелопролиферативных новообразований у людей с диабетом. Наиболее выраженный эффект наблюдался у людей, принимавших препарат более пяти лет.

Сейчас ученые не могут установить, чем обусловлены такие защитные свойства метморфина. Они планируют продолжить исследования, чтобы выяснить, оказывает ли лекарство какое-либо влияние на вероятность развития других типов рака крови, таких как острый миелоидный лейкоз.

Ранее ученые предложили использовать бактерии для лечения рака.

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