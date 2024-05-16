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В «Роскосмосе» назвали срок начала экспансии Луны Россией и Китаем

Глава «Роскосмоса» Борисов: Россия и Китай начнут экспансию Луны после 2036 года

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Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия вместе с Китаем начнет экспансию Луны после 2036 года. Об этом пишет РИА Новости.

«Я скажу так: по плану экспансия Луны — это где-то после 2036 года», — отметил он.

По его словам, Россия готова сотрудничать с иностранными партнерами в строительстве Российской орбитальной станции. При этом глава «Роскосмоса» допустил возможность совместной работы с США над этим проектом.

«Мы не закрываем эту дверь», — подчеркнул он.

Борисов напомнил, что уже началась разработка ядерной энергетической установки, которую Россия собирается отправить на Луну в 2033-2035 годах для совместной с Китаем научной лунной станции. Глава госкорпорации объяснил, что энергоустановка необходима для того, чтобы питать станцию на поверхности естественного спутника Земли. На Луне не получится использовать солнечные батареи, потому что продолжительность лунных суток составляет 27 земных, и половину этого времени свет Солнца не попадает на поверхность небесного тела, сказал Борисов.

В конце апреля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявлял, что корпорация получила от «Роскосмоса» предложения по ядерным энергоустановкам, в том числе для других планет.

Ранее Китай успешно запустил спутник-ретранслятор для исследования Луны.

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