Названы самые распространенные болезни из-за инцеста среди фараонов

Многие фараоны страдали от генетических заболеваний из-за одобряемых в то время близкородственных браков. В числе самых распространенных были гемофилия, карликовость, полидактилия (дополнительные пальцы) и эпилепсия, рассказал «Газете.Ru» генетик, профессор Геттингенского университета в Германии, ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета (СФУ) Константин Крутовский.

«Современные работы по выделению ДНК из мумий фараонов, а также патологоанатомическое исследование этих мумий показали, что они нагружены уродствами. Многие члены династии умирали в раннем возрасте, имели гемофилию — генетическое заболевание, вызванное мутацией в гене, ответственном за свертывание крови, имели карликовость и другие дефекты развития, такие как, например, дополнительные пальцы — генетическое заболевание полидактилию, а также эпилепсию. Существуют также исторические свидетельства о различных других умственных и физических недостатках», — добавил эксперт.

По его словам, такие последствия близкородственных браков называются в науке инбредной депрессией.

«Из самого термина понятно, что это негативное явление, то есть потомство родственников, вступающих в брак, с большей вероятность может иметь сниженную приспособленность, вызванную нагруженностью всякими наследственными заболеваниями или уродствами, и ненормальное развитие, вплоть до бесплодия и стерильности», – отметил специалист.

Подробнее о том, почему такие болезни возникали у фараонов и почему Клеопатра не имела генетических заболеваний — в материале «Газеты.Ru».

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