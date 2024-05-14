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Высокий интеллект не способствует счастью, установили ученые

NPJ: высокий интеллект коррелирует со снижением субъективного чувства счастья

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Global Look Press

Ученые из Кардиффского университета в Великобритании обнаружили, что высокий интеллект коррелирует со снижением ощущения субъективного счастья. Кроме того, мужчины с высшим образованием более несчастны, чем женщины. Результаты исследования опубликованы в NPJ Mental Health Research.

Исследование ученых представляет собой мета-анализ ранее опубликованных научных работ на тему взаимосвязи уровня образования и интеллекта человека с субъективным ощущением счастья и благополучия. В них приняли участие более 405 072 человека из 15 стран Европы.

После получения данных об уровне образования и показателях интеллекта испытуемых ученые использовали Менделевский рандомизационный анализ для оценки причинно-следственной связи между этими двумя переменными и субъективным ощущением счастья.

Результаты показали, что женщины с высшим образованием значительно более удовлетворены жизнью, чем женщины без него. Такая корреляция была выражена слабее среди мужчин. Также выяснилось, что высокообразованные женщины испытывали более высокое субъективное счастье, а мужчины с высшим образованием, напротив — более низкое.

Высокий интеллект в целом был взаимосвязан со снижением субъективного счастья и повышением удовлетворенности жизнью. При этом мужчины с более низкими показателями интеллекта были счастливее, чем женщины.

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