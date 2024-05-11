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Психолог развеяла миф о правдивости таблиц с взаимосвязью заболеваний и эмоций

Психолог Куртанова сравнила с гороскопом таблицы соотношения болезней и эмоций

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Shutterstock

В интернете можно найти специальные таблицы соотношения различных заболеваний с психологическими проблемами. Например, если у вас гастрит, значит вы испытываете трудности в отношениях с матерью. По словам психолога, заведующей кафедрой специальной психологии и реабилитологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ Юлии Куртановой, не стоит относится к таким таблицам серьезно.

«К этим таблицам следует относиться не серьезнее, чем к гороскопу. Они совершенно не соответствуют действительности. В каждом конкретном случае, если мы говорим о психосоматике, нужна глубокая психологическая диагностика, чтобы понять, есть ли психологический компонент в формировании тех или иных заболеваний», – рассказала специалист.

По ее словам, истоки подобных таблиц идут к работам Фрейда. Он говорил о том, что по заболеванию мы всегда можем сказать о том, какой внутренний конфликт пережил человек. Например, если у ребенка отит, то он не хочет никого слушать.

«Красивая теория, но на практике такое прямое соотношение встречается крайне редко», – отметила Куртанова.

Подробнее о том, какие люди склонны к психосоматических заболеваниям, какие болезни могут усугубиться при стрессе, и почему люди ощущают несуществующие симптомы – в интервью Куртановой «Газете.Ru».

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