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Описаны люди, склонные к психосоматическим заболеваниям

Психолог Куртанова: инфантильные люди более склонны к психосоматическим болезням

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Наиболее подвержены психосоматическим заболеваниям те люди, психика которых не может самостоятельно справиться с эмоциями и психотравмами, рассказала «Газете.Ru» психолог, заведующая кафедрой специальной психологии и реабилитологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ Юлия Куртанова.

«Такое характерно для людей с инфантильным способом реагирования. Считается, что соматическая реакция на психологическое неблагополучие – регрессивный способ реагирования, как у ребенка. Именно у детей физиология и эмоциональная составляющая тесно взаимосвязаны, у взрослого уже сформированы лобные доли, волевой компонент, он может контролировать и осознавать все переживаемые им эмоции», – рассказала Куртанова.

При этом человек рефлексирующий, осознающий свое состояние, лучше справляется с психосоматическими расстройствами и предотвращает их более эффективно.

«Изначально нужно развить эмоциональную грамотность, чтобы человек осознал свои эмоции и умел их проживать, правильно выразить, умел справиться со стрессом, переключить свое внимание с него. Для этого существуют различные техники, например, арт-терапия или другое занятие, которое помогает расслабиться. Методы релаксации помогают, потому что через воздействия на телесные процессы изменяем эмоциональное состояние», – объяснила специалист.

Подробнее о том, как стресс вызывает и усугубляет различные заболевания, можно ли внушить человеку болезнь, и почему люди ощущают несуществующие симптомы – в интервью Куртановой «Газете.Ru».

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