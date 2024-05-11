Психолог объяснила, почему люди ощущают симптомы несуществующих болезней

Иногда люди начинают ощущать симптомы болезней, которых у них нет. Это явление называется синдромом студента медика – на третьем курсе студенты начинают изучать различные заболевания и тут же находят у себя их симптомы. Это происходит из-за чрезмерного внимания к своему телу, рассказала «Газете.Ru» психолог, заведующая кафедрой специальной психологии и реабилитологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ Юлия Куртанова.

«Такое бывает и у обычных людей, которые начинают читать про заболевания в сети. В этом случае человек как бы отгораживается от мира и начинает активно прислушиваться к своему телу и замечает те симптомы, которые не замечал раньше. Как только человек перестает пристально следить за своим телом, симптомы исчезают. Сразу оговорюсь: это не ипохондрия, это уже более такое тяжелое состояние. Ипохондрик постоянно ощущает эти симптомы, они не проходят», – рассказала специалист.

По ее словам, ипохондрики убеждены в том, что больны, хотя на самом деле у них может не быть каких-то реальных проблем. При этом они не симулянты, а действительно испытывают какие-то недомогания и гиперболизируют их.

«Часто это свойственно пожилым, – они вышли на пенсию, у них появилось свободное время и у них действительно есть какие-то проблемы со здоровьем, и они начинают искать у себя симптомокомплексы различных болезней, которых нет. Кроме того, они могут потерять ощущение социальной значимости и болезнь для них становится способом найти поддержку, заботу или избежать одиночества. Если пожилой человек встроен в социальную жизнь, то такое происходит гораздо реже», – заключила специалист.

Подробнее о том, какие люди склонны к психосоматическим заболеваниям, какие болезни могут усугубиться при стрессе, и можно ли внушить человеку заболевание – в интервью Куртановой «Газете.Ru».

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