Дрейфующая полярная станция «Северный полюс-41» завершила работу

Дрейфующая полярная станция «Северный полюс-41» завершила свою работу. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

«Платформа ... «Северный полюс» самостоятельно вышла из ледового поля, с которым дрейфовала более восьми месяцев, в районе архипелага Шпицберген и прошла более 30 морских миль до открытой воды», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что судно легло в дрейф и после наступления благоприятных метеоусловий начнет движение в сторону порта Мурманска. Оттуда полярников самолетом доставят в Санкт-Петербург.

По словам директора ААНИИ Александра Макарова, институт на десятки лет будет обеспечен актуальными данными о состоянии природы Арктики. Уже в августе судно будет готово отправиться в новую экспедицию.

До этого замглавы Северного командования ВС США и НОРАД генерал Грегори Гийо заявлял, что американский ледокольный флот серьезно отстает от российского и китайского, несмотря на закупки новых кораблей.

Ранее ученые выяснили, что потепление Арктики смягчает пылевые бури в Азии.