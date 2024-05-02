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Перечислены продукты, «имитирующие» эффект препаратов для похудения

Daily Mail: смузи, нут и авокадо способны эффективно подавлять голод

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По мнению американского диетолога Мелиссы Рифкин, нут, авокадо, смузи и киноа обладают способностью эффективно подавлять голод, «имитируя» эффект препаратов для похудения (таких как Оземпик). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Диетолог объяснила, что авокадо, нут, смузи и киноа содержат много клетчатки — полезных пищевых волокон. Именно они играют ключевую роль в обеспечении длительного чувства сытости. Дело в том, что при попадании в желудок эти растительные волокна набухают, придавая пищевым массам дополнительный объем.

Рецепторы растяжения желудка определяют достаточный объем потребляемой пищи как признак достижения сенсорного насыщения. Отсутствие в рационе клетчатки и избыток калорийных, быстро усваиваемой пищи и напитков (шоколад, майонез, выпечка, сладкая газировка), напротив, не гарантируют физического насыщения.

Врач добавила, что растительные продукты (в частности, авокадо) также содержат полезные жиры, кислоты и витамины, дополнительно снижающие чувство голода. К ним относятся витамин С, калий, железо, магний, белок, омега-3 и фолиевая кислота.

Ранее были названы правила употребления хлеба при похудении.

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