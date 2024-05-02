Назван возраст, в котором всем нужно пройти обследование на рак легкого

Всем людям старше 55 лет нужно пройти низкодозную компьютерную томографию грудной клетки, чтобы провериться на рак легкого. Людям из групп риска это нужно сделать раньше: в 40 лет. Об этом рассказал заведующий онкологическим отделением №3 (торакальной хирургии) в ГКБ им. С.С. Юдина Юрий Есаков.

«У пациентов, которые старше 55 лет, длительно курят, имеют хронические заболевания легких, сегодня наиболее значимым, эффективным и информативным методом обследования считается низкодозная компьютерная томография органов грудной клетки. Этот метод позволяет выявить образования размером более одного-двух миллиметров», — рассказал врач.

Всем людям старше 55 лет, а также людям старше 40 лет при наличии факторов риска нужно пройти низкодозную КТ. Врач отметил, что при обнаружении любых образований нужно обратиться к терапевту, пульмонологу или онкологу.

Еще один метод диагностики рака легкого — бронхоскопия, рассказал врач. Ее выполняют при наличии кашля, выделении мокроты, крови в ней или других патологических примесей, а также при новообразованиях на рентгеновских или КТ-снимках. Этот метод позволяет не только оценить состояние бронхов, но и сделать биопсию, то есть забрать образец ткани для анализа. Дополнить эндоскопию можно ультразвуковым исследованием, которое позволяет проверить внутригрудные лимфоузлы и построить пути для оптимальной биопсии.

Анализы на онкомаркеры сегодня имеет значение только для пациентов, которые уже проходят или готовятся к лечению рака легкого. Их не нужно сдавать для проверки на наличие рака, подчеркнул врач.

В России с раком легкого ежегодно сталкиваются более 40 тысяч пациентов, рассказал врач. Основная проблема заключается в том, что 80% узнают о заболевании, когда уже началось распространение опухоли. Это связано с тем, что часто рак легкого долго протекает без симптомов. Важно выявить рак на ранней стадии: в этом случае можно продлить жизнь пациенту на долгие годы.

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