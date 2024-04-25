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Ученые нашли возможного виновника столкновения Земли с другой планетой

Science: протопланета Тейя могла врезаться в Землю из-за воздействия Юпитера

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HANGZHOU SPHERE STUDIO

Британские астрономы из Лестерского университета пришли к выводу, что миграция Юпитера вскоре после зарождения Солнечной системы могла привести к столкновению Земли с Тейей — протопланетой размером с Марс. В результате этой катастрофы от Земли отделилась Луна. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Согласно существующей теории, около 4,5 млрд лет назад в молодой Солнечной системе царила эпоха нестабильности, во время которой планеты и другие небесные тела хаотично перемещались по космосу.

Изначально газовые гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун располагались ближе друг к другу. Со временем гравитационные взаимодействия привели к миграции Сатурна, Урана и Нептуна во внешние пределы системы. Но Юпитер отправился в противоположную сторону. Ученые считают, что его движение дестабилизировало объекты во внутренней части Солнечной системы.

В новом исследовании команда сосредоточилась на изучении метеорита под названием EL-энстатит-хондрит, который содержит мало железа и очень близок по составу и изотопному соотношению к материалу, из которого образовалась Земля. Сходство говорит о том, что Земля и EL, вероятно, конденсировались из одной и той же части протопланетного диска.

Однако другие части родительского тела EL удалось обнаружить довольно далеко от Земли — в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Это означает, что в прошлом какое-то воздействие рассеяло эти объекты, вероятно, расколов один большой астероид на множество фрагментов и раскидав их по космосу. Ученые полагают, что этой силой могло быть смещение Юпитера из-за нестабильности.

С помощью компьютерного моделирования астрономы вычислили, что миграция Юпитера произошла через 60-100 млн лет после рождения Солнечной системы.

Примерно в это же время планета Тейя врезалась в Землю, что позволяет предположить, что все эти события были взаимосвязаны, подчеркнули исследователи.

Ранее ученые выяснили, что подобные Юпитеру газовые гиганты могут выталкивать меньшие планеты из обитаемой зоны звезд.

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