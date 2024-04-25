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Врачи впервые вживили человеку свиную почку и сердечный насос

NYULH: пересадка ГМ-почки свиньи спасла жизнь 54-летней пациентке

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Global Look Press

Американские врачи из медицинского центра NYU Langone Health в Нью-Йорке провели первую в своем роде операцию по пересадке человеку генетически модифицированной (ГМ) почки свиньи и замене сердечного насоса. Об этом сообщается на официальной странице NYU Langone Health в социальной сети X (ранее — Twitter).

Пациенткой оказалась 54-летняя Лиза Пизано, страдавшая от сердечной недостаточности и терминальной стадии болезни почек, требовавшей постоянного диализа. Она не имела права на традиционную комбинированную трансплантацию органов из-за хронических заболеваний.

По словам специалистов, без медицинского вмешательства организм женщины отказал бы через несколько недель, тогда как подбор нужного органа для пересадки занял бы несколько лет.

В ходе двух процедур, проведенных в течение девяти дней, пациентке сначала установили новый сердечный насос, а затем ГМ-почку и вилочковую железу свиньи. Врачи отметили, что вилочковая железа была необходима для тренировки иммунных клеток, чтобы предотвратить отторжение нового органа.

Свинья, от которой были взяты оба органа, была генетически отредактирована таким образом, что в ее тканях отсутствовал определенный тип сахара. Этот сахар, известный как альфа-гал, вызывает у людей иммунную реакцию, которая могла бы привести к потере трансплантата. 

Ученые рассчитывают, что успех экспериментальной операции упростит вживление ГМ-органов пациентам.

Ранее хирурги впервые в мире благополучно пересадили почку генномодифицированной свиньи живому человеку.

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