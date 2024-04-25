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Ученые предупредили о риске вымирания 99% императорских пингвинов из-за таяния Антарктиды

AS: отступление льдов Антарктиды уничтожает колонии императорских пингвинов

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А. Кочетков/РИА «Новости»

Ученые Британской антарктической службы выяснили, что рекордно низкий уровень льда в Антарктиде в 2023 году привел к масштабным потерям популяции антарктических пингвинов. Исследование опубликовано в научном журнале Antarctic Science (AS).

Специалисты отметили, что императорские пингвины страдают два года подряд. Таяние льдов лишает их мест для размножения и выхаживания птенцов.

Согласно данным наблюдений, в 2023 году от раннего таяния льдов пострадали 14 из 66 колоний императорских пингвинов, каждая из которых может производить от нескольких сотен до нескольких тысяч птенцов в год. А годом ранее та же проблема затронула 19 колоний.

За указанный период сокращение площади морского льда в Антарктиде достигло 30% по сравнению со средним показателем в 1981-2010 годах.

Пингвины заботятся о детенышах до тех пор, пока у них не появятся водонепроницаемые перья. Если лед тает слишком рано, пингвинята рискуют замерзнуть и утонуть.

Ученые предупредили, что к концу столетия 99% императорских пингвинов могут вымереть, если Антарктика продолжит таять такими же темпами.

Ранее исследователи выяснили, что шельфовые ледники Антарктиды могут разрушаться под действием сильных течений.

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