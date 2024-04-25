Врач назвала самый полезный вид мяса для пожилых

Пожилым без диабета и болезней сердца и почек следует регулярно употреблять мясо для сохранения мышечной массы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева.

«Оптимальный выбор — мясо с низким содержанием жира, то есть диетическое. К диетическому мясу относят индейку, крольчатину, курицу, телятину. При чрезмерном поступлении в организм человека насыщенные жиры могут способствовать развитию ожирения, атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала врач.

Мясо, в том числе и диетическое, необходимо употреблять с осторожностью: не более одной порции в день (примерно 100 грамм). Желательно один-два раза в неделю устраивать дни без мяса. Оптимальными способами приготовления считаются варка, тушение, приготовление на пару, запекание в духовке.

«С возрастом замедляется скорость обменных процессов в организме, у пожилых людей значительно снижается физическая активность. Все это приводит к снижению потребности в белках, жирах, углеводах. С другой стороны, у пожилых людей уменьшается мышечная масса, возрастает процент жира. В такой ситуации важно потреблять достаточное количество белка, чтобы потеря мышечной массы не была стремительной. Также с возрастом увеличивается потребность в микро – и макроэлементах (кальций, калий, магний, железо) и в витаминах (В12, А, D, Е). Все они содержатся в мясе», — объяснила Васильева.

Ограничить потребление мяса или перейти на диетические сорта рекомендуют людям с атеросклерозом, гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, ожирением, нарушением липидного обмена, мочекаменной болезнью, нарушением функции почек, подагрой, заболеваниями желудочно-кишечного тракта и другими заболеваниями. Для подбора индивидуального рациона с учетом возраста и наличия противопоказаний лучше обратиться к лечащему врачу (терапевту, диетологу, гастроэнтерологу).

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