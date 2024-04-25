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В РФ зарегистрировали первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

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Dirk Waem/Belga News Agency/Global Look Press

Российский Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что лекарство показало высокую эффективность и уровень безопасности.

«Препарат позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается», — поделились в Минздраве.

В ведомстве добавили, что препарат не снижает активность иммунной системы человека в целом.

Болезнь Бехтерева — это хроническое заболевание, при котором антитела атакуют суставы и хрящевую ткань человека, принимая их за инородные тела. Пациент испытывает боль и скованность в позвоночном отделе, что ведет к ограничениям в подвижности.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме сообщил, что правительство РФ контролирует производство лекарств, а также их наличие и цены.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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