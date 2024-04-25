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Найдены пищевые добавки, связанные с риском диабета

Lancet: эмульгаторы из йогуртов и мороженого связали с риском диабета

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Пищевые добавки эмульгаторы, в том числе получаемые из растений, могут быть связаны с повышенным риском диабета 2 типа. Это показало исследование, опубликованное в журнале Lancet Diabetes & Endocrinology.

Эмульгаторы добавляют в некоторые промышленные торты, печенье и десерты, а также йогурты, мороженое, шоколадные батончики, промышленный хлеб, маргарины и готовые к употреблению блюда. Эти добавки позволяют улучшить внешний вид продуктов, их вкус и текстуру, а также продлить срок годности. Как и в случае других пищевых добавок, безопасность эмульгаторов оценили агентства по здравоохранению на основе научных данных, которые были доступны на тот момент. Однако новые исследования показывают, что эмульгаторы могут вредить кишечной микробиоте и увеличивать риск воспаления и метаболических нарушений, что потенциально приводит к развитию диабета.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 104 139 взрослых из Франции (средний возраст 43 года). В течение 14 лет участники каждые шесть месяцев сообщали, какие продукты они ели с указанием брендов всей готовой еды. Затем ученые определили количество эмульгаторов в диете участников, сопоставив их ответы на опросы и информацию из баз данных.

За время наблюдения 1056 участников сообщили о диагностировании у них диабета. На риск этого влияли возраст, пол, вес (ИМТ), уровень образования, семейная история болезни, курение, потребление алкоголя, уровень физической активности и общее качество питания (включая потребление сахара).

Ученые выяснили, что некоторые эмульгаторы были связаны с повышенным риском диабета 2 типа. Так, каждые 100 мг каррагинанов (их получают из морских водорослей) повышали риск на 3%, каждые 500 мг ортофосфата калия — на 15%, каждые 500 мг цитрата натрия — на 4%.

Авторы работы подчеркнули, что она носила наблюдательный характер, а потому не доказывает, что эмульгаторы приводят к развитию диабета. Возможно, обнаруженная корреляция объясняется другими причинами. Однако исследование показало важность переоценки безопасности пищевых добавок с учетом новых данных об их возможном влиянии на кишечные микробы.

Ранее ученые подтвердили, что кишечные бактерии влияют на риск развития деменции.

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