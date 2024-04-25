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Стало известно, как дрожащие руки влияют на риск деменции

Annals of Neurology: дрожание голоса связано с повышенным риском деменции

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Shutterstock

Эссенциальный тремор — заболевание нервной системы, при котором развивается непроизвольное дрожание конечностей (чаще рук, иногда головы или голосовых связок). Новая работа, опубликованная в журнале Annals of Neurology, показала, что это состояние связано с повышенной частотой деменции.

В исследовании приняли участие 222 пациента, за 177-ю из которых наблюдали около пяти лет. Новая работа стала самым длительным исследованием когнитивных нарушений и деменции у людей с эссенциальным тремором.

Каждый год у 3,9% пациентов с эссенциальным тремором развивались легкие нарушения познавательной способности, а у 12,2% они переходили в деменцию. К концу исследования у 26,6% и 18,5% были легкие когнитивные нарушения или деменция соответственно.

Результаты подчеркивают важность регулярных проверок на когнитивные нарушения при наличии эссенциального тремора. Раннее обнаружение проблем позволяет раньше начать лечение и замедлить наступление деменции. Это особенно важно для пациентов с тремором, так как при заболевании деменцией они быстрее других людей теряют самостоятельность в быту и при передвижении.

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