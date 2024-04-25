Найден способ лечения рака без тяжелых побочных эффектов

Новый метод локальной иммунотерапии позволит лечить рак без серьезных побочных эффектов. Результаты опубликованы в журнале Science Advances (Sci Adv).

В организме иммунитет отвечает не только за защиту от инфекций, но и за уничтожение рака. Иммунотерапия — метод лечения опухолей, при котором для их уничтожения активируют иммунные клетки.

В новой работе ученые описали способ активации иммунных клеток с помощью белков цитокинов. В норме эти молекулы служат для передачи сообщений между клетками. Однако цитокины активируют все иммунные клетки, которые встречают. Это приводит к сильному иммунному ответу, который распространяется не только на опухоль, а на все тело. Это сопровождается тяжелыми побочными эффектами вплоть до летального исхода.

Новый метод иммунотерапии отличается от предыдущих тем, что в нем цитокины активируют иммунные клетки только в опухоли, а не во всем организме. Для этого они ввели в опухоль специальные наночастицы, к которым затем «прилипали» цитокины.

Теперь ученые планируют объединить свой подход с уже одобренными лекарствами для иммунотерапии — ингибиторами контрольных точек. Они помогают разблокировать иммунные клетки, которые подавляет опухоль. Затем их еще сильнее активируют цитокины, что обеспечит двойной удар по раку. Ингибиторы контрольных точек «заведут» иммунные клетки, а цитокины — «нажмут на газ», объяснили ученые.

Ранее врачи столкнулись с необычным эффектом терапии рака: у пациента выросли длинные закрученные ресницы.