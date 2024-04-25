Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ лечения рака без тяжелых побочных эффектов

Sci Adv: новый метод иммунотерапии вылечит рак почти без побочных эффектов

close
100%
Depositphotos

Новый метод локальной иммунотерапии позволит лечить рак без серьезных побочных эффектов. Результаты опубликованы в журнале Science Advances (Sci Adv).

В организме иммунитет отвечает не только за защиту от инфекций, но и за уничтожение рака. Иммунотерапия — метод лечения опухолей, при котором для их уничтожения активируют иммунные клетки.

В новой работе ученые описали способ активации иммунных клеток с помощью белков цитокинов. В норме эти молекулы служат для передачи сообщений между клетками. Однако цитокины активируют все иммунные клетки, которые встречают. Это приводит к сильному иммунному ответу, который распространяется не только на опухоль, а на все тело. Это сопровождается тяжелыми побочными эффектами вплоть до летального исхода.

Новый метод иммунотерапии отличается от предыдущих тем, что в нем цитокины активируют иммунные клетки только в опухоли, а не во всем организме. Для этого они ввели в опухоль специальные наночастицы, к которым затем «прилипали» цитокины.

Теперь ученые планируют объединить свой подход с уже одобренными лекарствами для иммунотерапии — ингибиторами контрольных точек. Они помогают разблокировать иммунные клетки, которые подавляет опухоль. Затем их еще сильнее активируют цитокины, что обеспечит двойной удар по раку. Ингибиторы контрольных точек «заведут» иммунные клетки, а цитокины — «нажмут на газ», объяснили ученые.

Ранее врачи столкнулись с необычным эффектом терапии рака: у пациента выросли длинные закрученные ресницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами