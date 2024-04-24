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Ученые отправят на Луну электрический экран для защиты от пыли

NASA: частная компания Firefly доставит антипылевой щит на Луну в 2024 году

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NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отправит на Луну устройство для отталкивания пыли под названием «Электродинамический пылезащитный экран» или EDS. Он призван защитить технику и участников будущих лунных миссий от воздействия реголита на поверхности спутника. Об этом сообщается на официальном сайте космического агентства.

Лунная пыль состоит из частиц с острыми краями, что делает ее опасной даже для прочных материалов. Она также обладает сильным электростатическим зарядом и легко прилипает к различным поверхностям. Это вещество способно портить технику, скафандры, уплотнители герметичных люков и другие элементы, от которых будет зависеть жизнь человека на Луне.

EDS использует систему электродов для создания «волнообразного» электрического поля, которое отталкивает пыль от поверхностей. Частицы пыли вблизи электродов устройства испытывают действие диэлектрофоретической силы, создаваемой неоднородным электрическим полем вокруг электродной сетки, объяснили в NASA.

Прототип системы EDS отправят на Луну на борту миссии Blue Host Mission 1 компании Firefly Aerospace. Полет запланирован на конец 2024 года.

Ранее ученые сделали лунный грунт пригодным для выращивания растений.

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