Ученые нашли связь между генами нетерпимости к алкоголю и раком

Американские генетики из Калифорнийского университета в Сан-Диего и их коллеги из других стран изучили связь между генами нетерпимости к алкоголю и другими заболеваниями. Исследование опубликовано в научном журнале eBioMedicine (eBioMed).

Команда проанализировала более 3,2 млн записей ДНК, рассмотрев генетические особенности, называемые однонуклеотидными полиморфизмами (ОНП).

Люди с изменениями (аллелями) в ОНП не могут употреблять большое количество спиртного, поскольку этанол в их организме почти сразу превращается в токсичный ацетальдегид. Это вызывает тошноту и другие симптомы похмелья.

Как показало исследование, обладатели защитных генов реже страдали от хронической усталости и имели лучшие показатели здоровья. Однако они оказались более уязвимы к болезням щитовидной железы и имеют повышенный риск заболевания малярией, а также раком легких и раком кожи.

По словам ученых, выявленные связи недостаточно сильны, чтобы доказать причину и следствие, однако результаты указывают на закономерность.

Авторы научной работы считают, что их открытие имеет значение для профилактической медицины.

Ранее ученые назвали вид водки, опасный для аллергиков.