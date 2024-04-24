Ученые нашли полный скелет огромного предка белой акулы

Международная группа археологов из Франции и Австрии выкопала превосходно сохранившийся скелет птиходуса — гигантского предка современных белых акул, жившего около 76 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (RSPB).

Ученые обнаружили окаменевшие останки древней акулы в одном из известняковых карьеров в Нуэво-Леоне на северо-востоке Мексики.

Птиходусы обитали в океанах Земли мелового периода. Хищники вырастали до 10 метров в длину и питались крупными аммонитами и морскими черепахами, о чем говорит форма их зубов. Птиходусы могли дробить челюстями прочные панцири рептилий и ракообразных.

Археологи считают, что эти гигантские акулы вымерли еще до конца меловой эпохи, не выдержав соперничества с другими морскими хищниками.

«Птиходус занимал особую экологическую нишу в морях позднего мелового периода. К концу эпохи эти крупные акулы, вероятно, находились в прямой конкуренции с некоторыми морскими рептилиями (мозазаврами), охотившимися на ту же добычу», — объяснил ведущий автор исследования Ромен Вулло и Университета Ренна во Франции.

Ранее археологи открыли новый вид древних морских чудовищ размером с косатку.