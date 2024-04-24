Гидролог рассказал, можно ли было предотвратить наводнения в городах Сибири

Весной 2024 года в результате сильных паводков было затоплено несколько регионов России, в том числе пострадали Оренбургская и Курганская области. Предотвратить это было очень сложно, считает главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, гидролог Михаил Болгов.

«Все началось с Орска, и там наводнение случилось как раз не только из-за сильного подъема уровня воды, а из-за разрушения дамбы. Почему она разрушилась — пока непонятно. Следствие покажет, был ли там строительный брак, ошибки обслуживания или другие причины. Самое главное, что разрушение дамбы в Орске произошло еще до того, как вода начала переливаться через ее гребень», — рассказал Болгов.

Однако говорить о том, что паводков бы не было, если бы плотина устояла, мы тоже не можем. Это сложно прогнозируемый процесс.

«Конечно, если бы был хороший прогноз, если бы следили за дамбой, попытались бы ее нарастить, предупредили население заранее о рисках, то, возможно, беды бы не случилось. Вообще, бороться с наводнениями и снижать риски их возникновения можно многими способами. Например, водохранилище, которое регулирует сток Урала, могло бы быть не энергетического назначения, а, например, противопаводочного. Но нужно понимать, что вся экономика района завязана на этом водохранилище. Если мы отберем у него функцию выработки энергии, то это повлечет за собой серьезные изменения всей системы. Тут тоже возникает проблема: как это сделать быстро и надо ли это вообще делать? Нужны серьезные расчеты», — заключил специалист.

Подробнее о том, когда вода уйдет из Оренбургской и Курганской областей, почему предсказать интенсивность и точное время паводков нельзя и в каком случае может затопить Москву и Санкт-Петербург, — в интервью Болгова «Газете.Ru».

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