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Японский лунный модуль SLIM неожиданно пережил третью лунную ночь

Японский лунный модуль SLIM пережил уже третью лунную ночь

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JAXA

Японский космический аппарат SLIM, который был переведен в спящий режим в кратере Сиори на Луне перед заходом солнца, неожиданно вновь заработал после третьей лунной ночи. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
По информации агентства, связь с аппаратом была восстановлена вечером 23 апреля, и SLIM передал изображение лунной поверхности.

«SLIM продолжает функционировать даже после трех лунных ночей, что превзошло ожидания его проекта», — говорится в сообщении JAXA.

В январе японское агентство аэрокосмических исследований JAXA продемонстрировало первую фотографию модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луне.

В марте стало известно, что Япония намерена отправить двух своих астронавтов на Луну в рамках космической программы США Artemis, миссия должна состояться после 2028 года.

США в рамках программы Artemis планируют высадить своих астронавтов на Луну в 2026 году. С 2028-го миссия должна стать регулярной и в ней могут принять участие два представителя Японии.

Ранее на Луне заметили валуны со странными магнитными свойствами.

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