В КНР назвали состав новой миссии на станцию «Тяньгун»

Команда тайконавтов в составе Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу отправится на Национальную орбитальную станцию КНР «Тяньгун» в рамках миссии космического корабля «Шэньчжоу-18». Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA), пуск запланирован на 25 апреля.

Е Гуанфу станет командиром экипажа. Планируется, что космический корабль с тайконавтами на борту будет запущен с использованием ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с космодрома Цзюцюань 25 апреля в 20:59 по пекинскому времени.

Экспедиция «Шэньчжоу-18» станет седьмой пилотируемой миссией к станции «Тяньгун». Первая такая миссия была выполнена в 2021 году, когда тайконавты Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин прибыли на станцию в июне и вернулись на Землю в сентябре того же года.

В ходе текущей миссии тайконавты проведут более 90 экспериментов в условиях микрогравитации и осуществят несколько выходов в открытый космос. Планируется, что они будут работать на станции около шести месяцев и вернутся на Землю в конце октября текущего года.

После прибытия на станцию тайконавтам предстоит сменить действующий экипаж — Тана Хунбо, Тана Шэнцзе и Цзяня Синлина, которые прибыли на «Тяньгун» в октябре прошлого года на корабле «Шэньчжоу-17» и должны покинуть станцию 30 апреля.

Ранее было названо меню орбитальной станции «Тяньгун» в честь китайского Нового года.