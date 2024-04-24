Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В КНР назвали состав новой миссии на станцию «Тяньгун»

Китай обнародовал состав нового экипажа тайконавтов

close
100%
Shujianyang/Wikimedia Commons

Команда тайконавтов в составе Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу отправится на Национальную орбитальную станцию КНР «Тяньгун» в рамках миссии космического корабля «Шэньчжоу-18». Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA), пуск запланирован на 25 апреля.

Е Гуанфу станет командиром экипажа. Планируется, что космический корабль с тайконавтами на борту будет запущен с использованием ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с космодрома Цзюцюань 25 апреля в 20:59 по пекинскому времени.

Экспедиция «Шэньчжоу-18» станет седьмой пилотируемой миссией к станции «Тяньгун». Первая такая миссия была выполнена в 2021 году, когда тайконавты Не Хайшэн, Тан Хунбо и Лю Бомин прибыли на станцию в июне и вернулись на Землю в сентябре того же года.

В ходе текущей миссии тайконавты проведут более 90 экспериментов в условиях микрогравитации и осуществят несколько выходов в открытый космос. Планируется, что они будут работать на станции около шести месяцев и вернутся на Землю в конце октября текущего года.

После прибытия на станцию тайконавтам предстоит сменить действующий экипаж — Тана Хунбо, Тана Шэнцзе и Цзяня Синлина, которые прибыли на «Тяньгун» в октябре прошлого года на корабле «Шэньчжоу-17» и должны покинуть станцию 30 апреля.

Ранее было названо меню орбитальной станции «Тяньгун» в честь китайского Нового года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами