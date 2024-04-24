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Вирус поставил под угрозу мировое производство шоколада

PLOS One: фермеры какао в Африке теряют до 50% урожая из-за болезни

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Shutterstock

Американские ученые из Техасского университета в Арлингтоне заявили о серьезной угрозе для мирового производства шоколада из-за эпидемии вируса, поражающего какао-деревья в Африке. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Около 50% всего шоколада в мире производится из какао в странах Западной Африки — Кот-д'Ивуар и Гана. В Гане плантации охватила эпидемия вирусной болезни опухших побегов какао (CSSVD). Заболевание распространяется мучнистыми червецами — мелкими насекомыми, которые поедают листья, почки и цветы деревьев.

Из-за эпидемии какао-фермеры Ганы теряют от 15 до 50% урожая.

По словам ученых, пестициды оказались неэффективны против мучнистых червецов, поэтому земледельцам приходится срубать зараженные растения. Несмотря на все усилия, за последние годы Гана потеряла больше 254 млн какао-деревьев.

Исследователи разработали метод защиты плантаций, основанный на высадке барьеров из вакцинированных деревьев, которые защитят непривитые деревья от болезни и остановят продвижение вируса.

Ранее стало известно, кому горький шоколад приносит наибольшую пользу.

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