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Ученые выяснили, что курицы краснеют от злости и радости

AABS: оттенок кожи домашних кур зависит от их эмоционального состояния

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

Французские ученые из Национального исследовательского института сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды установили, что домашние куры могут краснеть от злости, радости и других эмоций. Исследование опубликовано в научном журнале Applied Animal Behavior Science (AABS).

Команда сосредоточилась на суссекской породе кур. За птицами наблюдали в течение трех недель, пока те вели обычную жизнь на ферме в долине Луары.

Затем исследователи отобрали 18 тыс. фотоснимков куриц, сделанных в ходе эксперимента. Ученые загрузили материалы в программу для анализа уровня покраснения кожи.

Результаты показали, что курицы немного краснеют, когда получают вкусный корм, но во время негативных событий (например, когда курицу ловят), кожа на их мордах становится алой. В состоянии покоя кожные покровы птицы светлеют.

По словам ученых, информация о покраснении куриц позволит лучше понимать их эмоциональное состояние и настроение, а также оценивать благополучие.

Ранее исследователи выяснили, что петухи умеют узнавать себя в зеркале.

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