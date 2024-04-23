Археологи нашли тайник со спиртным первого президента США

Американские археологи обнаружили тайник со спиртным в ходе реконструкции особняка первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон в Вирджинии. Об открытии сообщается на официальном сайте проекта Маунт-Вернон (MV).

Специалисты наткнулись на запечатанные бутылки в ходе разбора кирпичного пола. Как показал предварительный анализ, сосуды были закопаны между 1758 и 1776 годами и оставались нетронутыми около 250 лет.

Найденный алкоголь представлял собой настойку бренди на целых вишнях. По словам археологов, и Джордж Вашингтон, и его жена Марта были поклонниками напитка под названием вишневый баунс, который готовили из бренди, специй, сахара и вишневого сока. Обычно его разливали в более крупные емкости, поэтому спрятанные бутылки могли предназначаться для каких-то иных целей.

Ученые подчеркнули, что вишни для этой настойки собирал не сам будущий первый президент США, а несколько сотен рабов, которыми он владел в годы своего проживания в резиденции Маунт-Вернон.

Ранее археологи нашли в Египте сотни запечатанных кувшином с вином возрастом более 5 тыс. лет.