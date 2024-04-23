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В Минздраве указали причину попадания спиртового раствора йода под ограничения

В Минздраве заявили, что спиртовой раствор йода попал под ограничения по ошибке

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Спиртовой раствор йода, продающийся в российских аптеках, попал под ограничения в связи с ошибочным занесением его в список препаратов предметно-количественного учета (ПКУ). С таким заявлением выступил помощник главы министерства здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в беседе с РИА Новости.

«Была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена», — заявил помощник министра.

Кузнецов подчеркнул, что спиртосодержащий раствор йода не входит в перечень медпрепаратов ПКУ.

«Все разъяснения оператору системы маркировки даны», — указывается в материале.

Как отметили в Центре развития перспективных технологий, оператор госсистемы маркировки «Честный знак» продолжает работу по детализации и оперативному получению данного перечня в систему маркировки в автоматическом режиме.

В июле в Северо-Кавказском филиале Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений на основе лекарственного краснокнижного растения лапчатки белой сорта Снежка создали препарат, восполняющий дефицит йода в организме.

Ранее врач рассказала, по каким симптомам можно распознать дефицит йода в организме.

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